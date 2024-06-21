"Під час перерви не кричав на футболістів": Ребров розповів, як Україна перемогла Словаччину

21 червня 2024, 21:55
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Джерело:

УАФ

Збірна України здобула дуже важливу перемогу на чемпіонаті Європи-2024. Після гри головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров прокоментував здобутий результат.

У поєдинку проти Словаччини українців влаштовувала лише перемога. Однак перший тайм завершився не на користь "синьо-жовтих".

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Ребров: Сказав підопічним йти вперед

На післяматчевій пресконференції Сергій Станіславович розповів, як зумів достукатися до хлопців.

Під час перерви я не кричав на футболістів. Звісно, ми припустилися певних помилок при пропущеному голі. Нам потрібно було відреагувати в другому таймі. На жаль, ми недостатньо високо пресингували. Ми розуміли, що в цьому криється наш шанс. Я сказав підопічним не хвилюватися за рахунок і йти вперед, показувати свій максимум. Я радий, що вони це зробили,
– розповів Ребров.

Втім, команді немає часу спочивати на лаврах та святкувати. Попереду нашу збірну очікує надзвичайно складний матч проти Бельгії – третього номера у рейтингу ФІФА.

"Ми заробили три очки, тепер треба зосередитися на наступній грі, але це була дуже важлива перемога для нашої країни, для наших бійців, уболівальників. Упевнений, сьогодні вони пишаються футболістами", – зауважив Ребров.

Ситуація в групі Е

  • Нагадаємо, що збірна України в другому таймі матчу проти Словаччини забила два голи та вирвала перемогу з рахунком 2:1.
  • У суботу, 22 червня, відбудеться ще поєдинок у квартеті – Бельгія зіграє проти Румунії.
  • В турнірній таблиці групи Е "синьо-жовті" займають другу сходинку. Проте Бельгія та Румунія зіграли на гру менше.
  • 26 червня підопічні Реброва зіграють завершальний матч на груповій стадії проти Бельгії.
Автор: Сергій Шаховець