"Під час перерви не кричав на футболістів": Ребров розповів, як Україна перемогла Словаччину

Збірна України здобула дуже важливу перемогу на чемпіонаті Європи-2024. Після гри головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров прокоментував здобутий результат.

У поєдинку проти Словаччини українців влаштовувала лише перемога. Однак перший тайм завершився не на користь "синьо-жовтих".

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Ребров: Сказав підопічним йти вперед

На післяматчевій пресконференції Сергій Станіславович розповів, як зумів достукатися до хлопців.

Під час перерви я не кричав на футболістів. Звісно, ми припустилися певних помилок при пропущеному голі. Нам потрібно було відреагувати в другому таймі. На жаль, ми недостатньо високо пресингували. Ми розуміли, що в цьому криється наш шанс. Я сказав підопічним не хвилюватися за рахунок і йти вперед, показувати свій максимум. Я радий, що вони це зробили,

– розповів Ребров.

Втім, команді немає часу спочивати на лаврах та святкувати. Попереду нашу збірну очікує надзвичайно складний матч проти Бельгії – третього номера у рейтингу ФІФА.

"Ми заробили три очки, тепер треба зосередитися на наступній грі, але це була дуже важлива перемога для нашої країни, для наших бійців, уболівальників. Упевнений, сьогодні вони пишаються футболістами", – зауважив Ребров.

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