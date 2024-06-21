В поединке против Словакии украинцев устраивала только победа. Однако первый тайм завершился не в пользу "сине-желтых".
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Ребров: Сказал подопечным идти вперед
На послематчевой пресс-конференции Сергей Станиславович рассказал, как сумел достучаться до ребят.
Во время перерыва я не кричал на футболистов. Конечно, мы допустили определенные ошибки при пропущенном голе. Нам нужно было отреагировать во втором тайме. К сожалению, мы недостаточно высоко прессинговали. Мы понимали, что в этом кроется наш шанс. Я сказал подопечным не волноваться за счет и идти вперед, показывать свой максимум. Я рад, что они это сделали,
– рассказал Ребров.
Впрочем, команде нет времени почивать на лаврах и праздновать. Впереди нашу сборную ожидает чрезвычайно сложный матч против Бельгии – третьего номера в рейтинге ФИФА.
"Мы заработали три очка, теперь надо сосредоточиться на следующей игре, но это была очень важная победа для нашей страны, для наших бойцов, болельщиков. Уверен, сегодня они гордятся футболистами", – заметил Ребров.
Ситуация в группе Е
- Напомним, что сборная Украины во втором тайме матча против Словакии забила два гола и вырвала победу со счетом 2:1.
- В субботу, 22 июня, состоится еще поединок в квартете – Бельгия сыграет против Румынии.
- В турнирной таблице группы Е "сине-желтые" занимают второе место. Однако Бельгия и Румыния сыграли на игру меньше.
- 26 июня подопечные Реброва сыграют завершающий матч на групповой стадии против Бельгии.