Перша частина гри закінчилась мінімальною перемогою Словаччини. Гол у ворота Анатолія Трубіна забив Іван Шранц, для якого це взяття воріт стало вже другим на цьогорічному розіграші Євро.

До теми Перша перемога на Євро-2024: Україна з голами Шапаренка та Яремчука обіграла Словаччину

Історичний гол одного із героїв матчу

По перерві динамівець Микола Шапаренко повернув "синьо-жовтих" у гру, розпочавши камбек. На 67-й хвилині на поле вийшов Роман Яремчук, який змінив на вістрі Артема Довбика.

Вже через 13 хвилин нападник зі Львова відгукнувся на передачу Шапаренка та пробив повз голкіпера Словаччини Дубравки – 1:2. Після поєдинку, коли команда дякувала уболівальникам, Яремчук не зміг стримати сліз. Його гол став останнім та переможним для України, яка здобула свою дебютну звитягу на Євро-2024.

Підопічні Сергія Реброва ще мають шанси на вихід у плей-оф чемпіонату Європи у Німеччині.

Для Яремчука цей м'яч став третім у футболці збірної Україна на рівні Євро у 7-ми матчах. Роману вдалось не лише принесли перемогу "синьо-жовтим", а й перевершити легендарного нападника збірної Андрія Шевченка.

Роман Яремчук став найкращим бомбардиром збірної України на чемпіонатах Європи. Адже в активі Андрія Миколайовича 2 голи у 3-х поєдинках. А у нападника іспанської Валенсії тепер на один гол більше.

Зверніть увагу! Загалом у футболці збірної України Роман Яремчук провів вже 52 матчі, у яких відзначився 16 голами та 8 асистами. За спиною Андрія Шевченка 111 поєдинків – 48 м'ячів та 9 гольових передач.

Цікаво, що Шевченко залишається найкращим бомбардиром в історії національної команди (48 голів). Найближчим його переслідувачем є Андрій Ярмоленко, у якого 46 м'ячів в активі. Третім йде Євген Коноплянка (21 результативний удар), а топ-4 замикає якраз Роман Яремчук (16 голів).

Вже 26 червня Яремчук та інші українські футболісти зможуть покращити свою статистику у футболці збірної. У цей день команда Реброва проведе вирішальний матч за вихід в 1/8 фіналу проти Бельгії (початок о 19:00 за Києвом).