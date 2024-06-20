Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оновила рейтинг чоловічих збірних. Це відбулося після стартового туру Євро-2024.

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На якому місці опинилася збірна України

Національна збірна України в оновленому рейтингу втратила дві позиції та опустилася на 24 місце. Попереднє оновлення було у квітні після матчів раунду плей-оф, який підопічні Сергія Реброва успішно пройшли.

З того часу "синьо-жовті" зіграли чотири матчі: у спарингах зіграли внічию з Німеччиною (0:0), поступилися Польщі (1:3), обіграли Молдову (4:0) та зазнали фіаско у стартовому матчі на Євро-2024 з Румунією (0:3).

У світовому рейтингу України обійшли збірні Південної Кореї та Австралії. Очолює список Аргентина, яка випереджає Францію та Бельгію. Замикають топ-5 Бразилія та Англія.

Світовий рейтинг збірних ФІФА на 20 червня 2024

1. Аргентина – 1860.14 очок

2. Франція – 1837.47

3. Бельгія – 1797.98

4.(+1) Бразилія – 1791.85

5.(-1) Англія – 1787.88

6. Португалія – 1747.04

7. Нідерланди – 1746.66

8. Іспанія – 1729.92

9. Хорватія – 1728.3

10. Італія – 1724.37

…

24.(-2) Україна – 1565.37

Суперники збірної України по групі Е займають наступні місця: Бельгія – 3, Словаччина – 45, Румунія – 47.

Цікаво, що країна-агресор попри відсторонення від офіційних турнірів покращила свої позиції. Росія піднялася з 35 на 33 позицію. ФІФА продовжує нараховувати бали окупантам попри здоровий глузд.

Нагадаємо, що свій наступний поєдинок на Євро-2024 збірна України зіграє 21 червня. Підопічні Сергія Реброва зустрінуться зі Словаччиною. У першому турі ЧЄ словаки сенсаційно обіграли Бельгію з рахунком 1:0.