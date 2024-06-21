У поєдинку проти Словаччини українців влаштовувала лише перемога. Однак перший тайм завершився не на користь "синьо-жовтих".
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Ребров: Сказав підопічним йти вперед
На післяматчевій пресконференції Сергій Станіславович розповів, як зумів достукатися до хлопців.
Під час перерви я не кричав на футболістів. Звісно, ми припустилися певних помилок при пропущеному голі. Нам потрібно було відреагувати в другому таймі. На жаль, ми недостатньо високо пресингували. Ми розуміли, що в цьому криється наш шанс. Я сказав підопічним не хвилюватися за рахунок і йти вперед, показувати свій максимум. Я радий, що вони це зробили,
– розповів Ребров.
Втім, команді немає часу спочивати на лаврах та святкувати. Попереду нашу збірну очікує надзвичайно складний матч проти Бельгії – третього номера у рейтингу ФІФА.
"Ми заробили три очки, тепер треба зосередитися на наступній грі, але це була дуже важлива перемога для нашої країни, для наших бійців, уболівальників. Упевнений, сьогодні вони пишаються футболістами", – зауважив Ребров.
Ситуація в групі Е
- Нагадаємо, що збірна України в другому таймі матчу проти Словаччини забила два голи та вирвала перемогу з рахунком 2:1.
- У суботу, 22 червня, відбудеться ще поєдинок у квартеті – Бельгія зіграє проти Румунії.
- В турнірній таблиці групи Е "синьо-жовті" займають другу сходинку. Проте Бельгія та Румунія зіграли на гру менше.
- 26 червня підопічні Реброва зіграють завершальний матч на груповій стадії проти Бельгії.