Україна – Словаччина: відеотрансляція матчу за вихід на Євро-2023

Молодіжна збірна України з футболу, сьогодні, 27 вересня, відіграє заключний матч Ліги націй проти Словаччина. Саме в цьому матчі визначиться, хто стане учасником чемпіонату Європи U-21.

Ввечері одразу дві збірні України будуть вирішувати важливі для себе питання. Перед битвою основної команди із шотландцями зіграє збірна U-21.

До теми Україна – Шотландія: відеотрансляція вирішального матчу Ліги націй

Команда Руслана Ротаня відіграє матч-відповідь плей-офф кваліфікації на Євро-2023. Суперником підопічних Руслана Ротаня стане молодіжна збірна Словаччини.

Перша зустріч завершилась на користь нашого опонента, який на своєму полі перестріляв українців (3:2). Тепер же номінально домашня для нас гра відбудеться у польському містечку Бельсько-Бяла. Вашій увазі – прямий етер з матчу у Польщі.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ УКРАЇНА U-21 – СЛОВАЧЧИНА U-21

Шлях на Євро-2023

Збірна України U-21 посіла друге місце у групі, випередивши Сербію, Фарери, Північну Македонію та Вірменію. Попереду опинилась лише Франція з відривом у 3 бали. Словаки ж у групі обійшли Північну Ірландію, Литві та Мальту. пропустивши вперед лише іспанців.

Переможець нашої дуелі зіграє наступного року на молодіжному чемпіонаті Європи в Румунії та Грузії. Нагадаємо, що вже його учасниками також стали: