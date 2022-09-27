Україна – Словаччина: відеотрансляція матчу за вихід на Євро-2023
Джерело:ютуб-канал УАФ
Молодіжна збірна України з футболу, сьогодні, 27 вересня, відіграє заключний матч Ліги націй проти Словаччина. Саме в цьому матчі визначиться, хто стане учасником чемпіонату Європи U-21.
Ввечері одразу дві збірні України будуть вирішувати важливі для себе питання. Перед битвою основної команди із шотландцями зіграє збірна U-21.
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Команда Руслана Ротаня відіграє матч-відповідь плей-офф кваліфікації на Євро-2023. Суперником підопічних Руслана Ротаня стане молодіжна збірна Словаччини.
Перша зустріч завершилась на користь нашого опонента, який на своєму полі перестріляв українців (3:2). Тепер же номінально домашня для нас гра відбудеться у польському містечку Бельсько-Бяла. Вашій увазі – прямий етер з матчу у Польщі.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ УКРАЇНА U-21 – СЛОВАЧЧИНА U-21
Шлях на Євро-2023
Збірна України U-21 посіла друге місце у групі, випередивши Сербію, Фарери, Північну Македонію та Вірменію. Попереду опинилась лише Франція з відривом у 3 бали. Словаки ж у групі обійшли Північну Ірландію, Литві та Мальту. пропустивши вперед лише іспанців.
Переможець нашої дуелі зіграє наступного року на молодіжному чемпіонаті Європи в Румунії та Грузії. Нагадаємо, що вже його учасниками також стали:
- Норвегія
- Німеччина
- Іспанія
- Португалія
- Нідерланди
- Італія
- Англія
- Франція
- Бельгія
- Швейцарія