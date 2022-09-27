Вечером сразу две сборные Украины будут решать важные для себя вопросы. Перед битвой основной команды с шотландцами сыграет сборная U-21.

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Команда Руслана Ротаня играет ответный матч плей-офф квалификации на Евро-2023. Соперником подопечных Руслана Ротаня станет молодежная сборная Словакии.

Первая встреча завершилась в пользу нашего оппонента, который на своем поле перестрелял украинцев (3:2). Теперь же номинально домашняя для нас игра состоится в польском городке Бельско-Бяла. Вашему вниманию – прямой эфир из матча в Польше.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА УКРАИНА U-21 – СЛОВАКИЯ U-21

Путь на Евро-2023

Сборная Украины U-21 заняла второе место в группе, опередив Сербию, Фареру, Северную Македонию и Армению. Впереди оказалась только Франция на расстоянии 3 балла. Словаки же в группе обошли Северную Ирландию, Литву и Мальту. пропустив вперед только испанцев.

Победитель нашей дуэли сыграет в следующем году на молодежном чемпионате Европы в Румынии и Грузии. Напомним, что уже его участниками также стали: