Призначено бригаду арбітрів на матч Ліги націй Україна – Швейцарія, який відбудеться 3 вересня у Львові. Гру довірили обслужити суддівській бригаді зі Швеції.

Головним арбітром виступить Андреас Екберг. На лініях йому допомагатимуть Мехмет Кулум і Стефан Халльберг. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Каспар Сьйоберг.

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Що відомо про Андреаса Екберга

Андреасу Екбергу 35 років. Розпочав суддівську кар'єру у віці 13 років. Матчі чемпіонату Швеції почав обслуговувати з 2009 року.

У 2013 році став арбітром ФІФА та почав обслуговувати міжнародні матчі.

Як Екберг обслуговував матчі українців

Андреас Екберг тричі працював на матчах за участі українців. Один раз за участі "Динамо", ще двічі перетинався зі збірними України – юнацькою та молодіжною.

Хорватія U-21 – Україна U-21 1:1. Кваліфікація молодіжного чемпіонату Європи 2015. 28 травня 2014 року.

В цьому матчі зіграли одразу троє гравців, які тепер виступають в національній команді – Сергій Болбат та Руслан Маліновський вийшли в старті, а Олександр Караваєв провів матч в запасі. Єдиним голом за українців відзначився Маліновський

Греція U-19 – Україна U-19 2:0. Чемпіонат Європи серед молодіжних збірних. 6 липня 2015 року.

За цю команду виступало значно більше футболістів, які зуміли пробитися в головну збірну – Олександр Зінченко, Микола Матвієнко, Богдан Михайличенко, Віктор Циганков.

На цьому матчі Екберг був запасним суддею. Це був перший матч у групі на юнацькому чемпіонаті Європи 2015 року. "Синьо-жовті" не вийшли з групи, лише один раз зігравши внічию.

Динамо – Янг Бойз 3:1. Третій кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів. 26 липня 2017 року.

Це був перший матч у кваліфікації. Кияни його виграли, хоча пропустили гол вже у компенсований арбітром час. Саме цей гол згодом і залишив "Динамо" без Ліги чемпіонів – "Янг Бойз" вдома переміг 2:0 та пройшов у раунд плей-офф кваліфікації.

Нагадаємо, матч Україна – Швейцарія в Лізі чемпіонів відбудеться в четвер, 3 вересня, на "Арені Львів". Через карантин, гра відбудеться без глядачів. Це буде перший матч для збірної України у 2020 році.