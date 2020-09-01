В четвер, 3 вересня, збірна України зіграє матч Ліги націй проти Швейцарії. Перед грою у тренера воротарів швейцарської збірної виявили коронавірус.

Коронавірус у тренера воротарів Патріка Фолетті виявили, коли він прибув до збірної. Інформацію підтвердили у швейцарській федерації футболу.

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Фолетті отримав повідомленні про те, що в його оточенні виявили коронавірус. Тож по прибутті в готель, де і зібралася збірна, він одразу був ізольований та здав тест. З іншими представниками збірної, в тому числі гравцями, він у той час не контактував.

Результат виявився позитивним. Однак симптомів у Фолетті немає.

Фолетті й надалі перебуває в ізоляції. Натомість збірна Швейцарії продовжує підготовку до матчу зі збірною України. Гра відбудеться 3 вересня на "Арені Львів".