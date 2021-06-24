Сенсація чи безславний виліт: які шанси в України перемогти Швецію на шляху до 1/4 фіналу Євро

Збірна України опинилася на порозі ще одного історичного досягнення на Євро-2020. Окрім того, що наша команда вперше напряму потрапила на Євро та ще й вийшла у плей-офф, збірна може дебютувати на стадії 1/4 фіналу. Для цього потрібно 29 червня перемагати Швецію.

Як команди зіграли на груповому етапі

Збірна Швеції вийшла на Євро-2020, посівши друге місце в групі F. Шведи пропустили вперед тільки Іспанію, але випередили Норвегію, Румунію, Фаррерські острови та Мальту.

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На груповому етапі Швеція знову зустрілася з Іспанією. У першому матчі підопічні Янне Андерссона відібрали очки в Іспанії (0:0), що в підсумку дозволило їм виграти групу.

Далі шведи завдали поразок Словаччині (1:0) та Польщі (3:2). Увесь груповий етап збірна Швеції пройшла з однією схемою – 4:4:2. Навряд чи шведи зміняти тактику в матчі з Україною.



Збірна Швеції / Фото Getty Images

Як відомо, наша збірна вперше в історії вийшла достроково на груповий етап чемпіонату Європи. "Синьо-жовті" випередили чинних чемпіонів Європи – португальців.

Також Україна залишила позаду Сербію, Люксембург та Литву. Очікувалося, що команда Андрія Шевченка впевнено вийде з групи в основній сітці турніру.

Уже в першій грі Україна зачарувала своїм футболом. Українці здійснили камбек, програючи Нідерландам 2:0. На жаль, втримати нічию нам не вдалося – поразка 3:2.

У наступному матчі з Північною Македонією наша збірна провела ідеальний перший тайм (2:0). По перерві сили покинули "синьо-жовтих" і тільки диво та Георгій Бущан зберегли для нас переможний результат (2:1).

В останньому турі групового етапу Україна та Австрія визначали, хто зіграє в 1/8 фіналу з Італією. Україна безславно програла (1:0), поступившись австрійцям за всіма показниками.

Україна – Австрія відеоогляд



Головною проблемою України стала фізика. Наші футболісти були надто втомлені, внаслідок чого допускали кричущі помилки!

Диво господнє для України

Після поразки Австрії наша збірна не покидала Бухарест, адже зберігала математичні шанси вийти в 1/8 фіналу як одна з чотирьох найкращих команд, що посіли третє місце в групі. Диво сталося!

Цьому посприяли перемоги Бельгії, Данії, Іспанії та Швеції. Ці збірні обіграли Фінляндію, Росію, Словаччину та Польщу відповідно.

Таким чином, Україна останньою проскочила у плей-офф. Завдяки перемозі шведів наша команда ще й уникнула зустрічі з Іспанією та потрапила у трішки легшу половину сітки плей-офф.

Попередні Євро

Для України це перший вихід у плей-офф чемпіонатів Європи!

Євро-2020 – тільки третя кампанія для української збірної. Україна дебютувала на чемпіонаті Європи у 2012 році завдяки тому, що приймала турнір.

На Євро-2012 українці виграли тільки один матч – у шведів. Поєдинок відбувся у Києві на НСК "Олімпійський". Шведи відкрили рахунок у грі завдяки голу Златана Ібрагімовича.

Та Андрій Шевченко не тільки врятував Україну від поразки, але й приніс перемогу (2:1). Легенда українського футболу забив два ефектні голи після ударів головою.



Шевченко святкує гол у ворота Швеції / Фото dpa

У нашому пасиві на Євро-2012 були поразки Франції та Англії, які вибили команду Олега Блохіна з турніру.

На Євро-2016 Україна встановила антирекорд – 3 поразки та нуль забитих голів. "Синьо-жовті" першими покинули чемпіонат Європи у Франції.

До матчу зі Швецією українці зіграли на Євро 9 матчів – 7 поразок та дві перемоги. Різниця забитих та пропущених голів – 6:14.

Швеція всьоме виступає на чемпіонаті Європи. Вперше команда потрапила на Євро у 1992 році та дійшла до 1/2 фіналу. Також шведи виходили в плей-офф у 2004 році, коли програли в 1/4 фіналу.

Плей-офф Євро-2020 – третій в історії Швеції. Шведи 5 разів поспіль пробивалися на груповий етап.

Що цікаво, шведи не зазнавали розгромних поразок на Євро. Найбільша їх невдача – поразка Росії 2:0. Україна також не програвала з різницею більше, аніж у два м'ячі.

На відміну від України, Швеція має в активі справді розгромну перемогу. У 2004 році шведи розбили Болгарію (5:0).

Найкращим бомбардиром Швеції на Євро є Златан Ібрагімович, який забив 6 голів. Та він пропускає Євро-2020. В України по 2 голи забили Андрія Шевченко, Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук.

Очні матчі України та Швеції

Швеція та Україна зіграли між собою 5 матчів. В активі України дві перемоги проти однієї у Швеції. Ще два матчі завершилися внічию. Втім, слід зазначити, що команди зіграли тільки один офіційний матч на Євро-2012.

З моменту останнього матчу між збірними у складі України залишилися тільки Андрій Ярмоленко та Андрій Пятов. Якщо Ярмоленко досі лідер команди, то Пятов вимушено змирився з роллю дублера Георгія Бущана.



Андрій Ярмоленко / Фото Getty Images

У складі Швеції матч з Україною на Євро-2012 пам’ятають четверо футболістів:

Александер Ісак

Андреас Гранквіст

Мікаель Лустіг

Себастьян Ларссон

Прогноз Favbet

Україна та Швеція практично рівні суперники. У букмекерській компанії Favbet вважають Швецію фаворитом на прохід в 1/4 фіналу. Їх шанси вийти у наступний раунд оцінені коефіцієнтом 1,73.

Перспективи України, яка мала більше часу для відпочинку, не набагато гірші. Історичний вихід України в 1/4 фіналу букмекери оцінили коефіцієнтом 2,21.

Швеція також фаворит, щоб здобути перемогу в основний час гри з Україною. Їх звитягу оцінюють коефіцієнтом 2,42.

Щодо України, то букмекери вважають, що наші футболісти мають більше шансів звести гру до нічиєї – коефіцієнт 3,20. Звитягу збірної України в основний час букмекери оцінюють коефіцієнтом 3,30.

Якщо команди не визначать сильнішого в основний час, то їм доведеться продовжити матч у додатковий час. Прохід Швеції в додатковий час оцінюють коефіцієнтом 10, коли на Україну – коефіцієнт 12. Перемогу що Швеції, що України в серії пенальті букмекери оцінюють коефіцієнтом 11.

Матч Швеція – Україна відбудеться у Глазго (Шотландія) на стадіоні "Гемпден Парк". Початок о 22:00.