Як зазначив журналіст, пошкодження захисника Динамо Дениса Попова може бути серйознішим, ніж прогнозувалось.

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"Попов поїхав до Києва. У нього, наскільки я розумію, є підозра, що потрібно буде робити операцію. Має бути хірургічне втручання. І якомога раніше треба зробити потрібні обстеження. Але велика ймовірність того, що йому буде потрібна операція", – сказав Ігор Циганик.

До слова. Денис поїхав зі збірною України на Євро-2020, але не виходив на поле, а згодом несподівано покинув табір команди Андрія Шевченка.

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