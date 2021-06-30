Швеція – Україна: переможний гол Довбика став найпізнішим на Євро-2020 – відео

Поєдинок Євро-2020 між Україною та Швецією завершився звитягою нашої збірної з рахунком 2:1. Переможний гол забив Артем Довбик на 120+1 хвилині зустрічі.

Це взяття воріт стало найбільш пізнім на цьому чемпіонаті Європі. Молодий футболіст приніс вікторію українській національній команді та вивів її в 1/4 фіналу турніру.

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Переможний гол Довбика

Артем Довбик з'явився на полі в екстратаймі на 106 хвилині, замінивши Андрія Ярмоленка. Констатуємо факт, що рішення Андрія Шевченка було напрочуд вдалим.

Нападник провів на полі лише 15 хвилин і зміг відзначитися голом.

Олександр Зінченко зробив подачу з лівого флангу в центр штрафного, де Артем Довбик у падінні головою встановив остаточний рахунок 2:1.

В 1/4 фіналу Євро-2020 збірна України зіграє з Англією. Поєдинок відбудеться 3 липня у Римі та розпочнеться о 22:00.

Довбик забив найпізніший гол на Євро-2020: дивіться відео