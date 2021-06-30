Це взяття воріт стало найбільш пізнім на цьому чемпіонаті Європі. Молодий футболіст приніс вікторію українській національній команді та вивів її в 1/4 фіналу турніру.
Читайте також Україна історично вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020: відео
Переможний гол Довбика
Артем Довбик з'явився на полі в екстратаймі на 106 хвилині, замінивши Андрія Ярмоленка. Констатуємо факт, що рішення Андрія Шевченка було напрочуд вдалим.
Нападник провів на полі лише 15 хвилин і зміг відзначитися голом.
- Олександр Зінченко зробив подачу з лівого флангу в центр штрафного, де Артем Довбик у падінні головою встановив остаточний рахунок 2:1.
Довбик забив найпізніший гол на Євро-2020: дивіться відео