Это взятие ворот стало самым поздним на этом чемпионате Европы. Молодой футболист принес викторию украинской национальной команде и вывел ее в 1/4 финала турнира.
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Победный гол Довбика
Артем Довбик появился на поле в экстратайме на 106 минуте, заменив Андрея Ярмоленко. Констатируем факт, что решение Андрея Шевченко было удивительно удачным.
Нападающий провел на поле лишь 15 минут и смог отметиться голом.
- Александр Зинченко сделал подачу с левого фланга в центр штрафной, где Артем Довбик в падении головой установил окончательный счет 2:1.
Довбик забил самый поздний гол на Евро-2020: смотрите видео