Згадуючи веселі нульові: як Шахтар та інші клуби з України грали проти шотландців

Донеччани знову зустрінуться із Селтіком після 15-річної паузи з моменту останнього очного матчу. Також насичену та успішну історію зустрічей з команди з Шотландії мають Динамо та Дніпро.

В середу, 14 вересня, на українських вболівальників очікує битва Шахтаря в Лізі чемпіонів. Донецька команда протистоятиме Селтіку.

Слідкуйте з нами Шахтар – Селтік: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

"Гірникам" вже знайомі з цим опонентом, хоча їх зустрічі і відбулися давно. Обидві відбулись в групі Ліги чемпіонів в 00-і та жодного разу не принесли донеччанам вихід у плей-офф турніру. 24 канал згадує, як це було.

СЕЗОН 2004/2005

Шахтар – Селтік 3:0 (Матузалем, 57, Матузалем, 62, Брандао, 78)

Селтік – Шахтар 1:0 (Томпсон, 25)

Команди потрапили в "групу смерті" з Міланом та Барселоною і майже не мали шансів на 1/8 фіналу. Один з одним Шахтар та Селтік зустрілись у 3-4 турах та обмінялись домашніми перемогами.

Втім, тріумф "гірників" був куди більш впевненим. Тоді Шахтар виборов третє місце та путівку в Кубок УЄФА, обігравши в останньому турі Барселону.

СЕЗОН 2007/2008

Шахтар – Селтік 2:0 (Брандао, 5, Лукареллі, 8)

Селтік – Шахтар 2:1 (Ярошик, 45, Донаті, 90+2 – Брандао, 4)

Група майже повністю повторилась, потрапив туди і Мілан, а замість Барси опинилась Бенфіка. Донеччани почали з двох перемог, одна з них – впевнена домашня над Селтіком з двома ранніми голами.

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А ось потім підопічні Луческу зазнали двох крупних поразок від Мілана і прикро впустили бал в Глазго. Як виявилось, гол Донаті коштував Шахтарю євровесни, адже в разі нічиєї "гірники" опинилися б не на останньому місці, а на другому.

Паритет з домашнім аспектом

Селтік був єдиною шотландською командою, з якою Шахтар зустрічався в єврокубках. У всіх іграх перемога діставалась господарям поля.

. Гол Арчі Томпсона у 2004 році був забитий ударом з вільного удару в межах карного майданчика. Суддя призначив його за затримку часу від Яна Лаштувки і суперник розстріляв ворота з близької відстані.

Але, на відміну від матча цієї ЛЧ, тоді Шахтар грав справді вдома, у Донецьку. Різниця м'ячів у очних дуелях вже на користь української команди – 6:3.

Хто ще з українців грав проти шотландців

Цікаво, що немалий досвід ігор проти шотландців мають Динамо та Дніпро. На двох команди награли аж 14 ігор проти представників цієї британської країни.

СЕЗОН ТУРНІР МАТЧ ВДОМА НА ВИЇЗДІ 1965/1966 КВК, 1/4 фіналу Динамо – Селтік 1:1 0:3 1967/1968 КЄЧ, 1 раунд Динамо – Селтік 1:1 2:1 1986/1987 КЄЧ, 2 раунд Динамо – Селтік 3:1 1:1 1987/1988 КЄЧ, 1 раунд Динамо – Рейнджерс 1:0 0:2 1990/1991 КУЄФА, 1 раунд Дніпро – Хартс 1:1 1:3 2005/2006 КУЄФА, 3 кв. раунд Дніпро – Хіберніан 5:1 0:0 2007/2008 КУЄФА, 3 кв. раунд Дніпро – Абердін 1:1 0:0

У 14-ти зустрічах Динамо та Дніпра з шотландцями наші клуби здобули 4 перемоги при семи нічиїх та трьох поразках. Різниця м'ячів – 17:16 на нашу користь.

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При цьому всі ці ігри проходили на виліт. Із семи дуелей 4 залишились за шотландцями, три – за представниками України.