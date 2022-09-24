Збірна України не мала проблем із Вірменією у матчі Ліги націй. Команда Олександра Петракова забила супернику п'ять "сухих" м'ячів.

До теми Україна ефектно розгромила Вірменію, забивши п'ять голів в матчі Ліги націй: відео

Під час поєдинку українці отримали два "гірчичника", вони на рахунку Крівцова та Сидорчука. Але саме для капітана Динамо вона стала недоречною, пише 24 канал.

Справа в тому, що у Сергія вже була жовта картка у цьому розіграші Ліги націй. Отримав він її у минулому матчі із Шотландією (0:3).

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Другий "гірчичник" у турнірі автоматично означає дискваліфікацію на наступну гру. Вона має стати вирішальною для нашої команди, адже в ній ми зіграємо знову з шотландцями за право вийти у дивізіон А.

Готуємось до вирішальної битви із Шотландією

Перемога над Вірменією дозволяє нашій команді набрати 10 балів в групі і вийти на перше місце. Шотландці в одному балі позаду, але можуть обігнати нашу збірну, якщо візьмуть очки із Ірландією.

Важливо! Матч Україна – Шотландія відбудеться 27 вересня у Кракові. Початок – о 21:45 за київським часом.