Петраков образився на питання про можливе звільнення: відео реакції тренера збірної України

Наставник "синьо-жовтих" був не в настрої після нічиєї із Шотландією. Олександр Васильович вирішив не відповідати на питання, чи продовжить він роботу зі збірною.

Національна збірна України не змогла здобути виграти групу Ліги націй у дивізіоні В. Після нічиєї із Шотландією підопічні Петракова залишились на другому місці у квартеті, пише 24 канал.

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Перед цією грою Олександр Васильович заявив, що його подальша доля буде відома після матчу із Шотландією. Втім, на післяматчевій пресконференції Петраков відмовився відповідати на питання про свій контракт з УАФ.

Реакція Петракова на питання про можливе звільнення:

"Без коментарів", – заявив тренер і запропонував пресаташе збірної Олександру Гливинському піти із зали. Натомість за Петракова вирішив відповісти сам Олександр.

Чого досяг Петраков у збірній України

Можу сказати від себе, що президент не заходив ще у роздягальню. Такі рішення ще не приймаються. Всім цікаво, але так швидко все не відбувається,– заявив Гливинський.

Нагадаємо, що Петраков очолив збірну України у серпні 2021 року після Євро-2020 та подальшого відходу Андрія Шевченка. За цей час Олександр Васильович провів 18 матчів.

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На його рахунку по 8 перемог та нічиїх і 2 поразки. Петраков зумів вивести Україну у плей-офф відбору на ЧС-2022, однак там у фінальному матчі поступився Уельсу. Контракт тренера з УАФ дійсний до кінця цього року.