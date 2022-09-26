Петраков: Ніяких перемовин немає

У цьому поєдинку вирішиться, хто з цих двох збірних підійметься у дивізіон А в Лізі націй – Україна чи Шотландія. Перед грою перевагою у турнірній таблиці володіють шотландці, які випереджаючи "синьо-жовтих" на два очки.

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Олександр Петраков на передматчевій пресконференції зауважив, що бути тренером національної команди, це дуже складний екзамен із підвищеною відповідальністю.

65-річний наставник відповів, чи буде поєдинок проти Шотландців останнім для нього на чолі збірної України. Керманич попросив зачекати фінального свистка матчу, після чого усі все дізнаються.

Ніяких перемовин немає. Завтра матч, після нього все дізнаєтеся. Це запитання до президента УАФ,

– відповів Петраков.

Нагадаємо, що з серпня 2021-го Олександр Васильович керував головною командою країни з приставкою "в.о.". Із нею працював до 16 листопада того ж року. А вже наступного дня був офіційно призначений головним наставником збірної.

Його контракт із "синьо-жовтими" розрахований до кінця 2022 року. Наступний раз українська збірна збереться аж через пів року. Тому цілком ймовірно, що вже з новим тренерським штабом. Або ж УАФ продовжить співпрацю з Петраковим.

Важливо. Матч Ліги націй Україна – Шотландія відбудеться 27 вересня о 21:45. До цього поєдинку "синьо-жовті" під керівництвом Петракова здобула 3 перемоги, одного разу розписала мирову та зазнала однієї поразки у Лізі націй (якраз від шотландців).