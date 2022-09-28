Футболісти-марнотрати стали одними з найгірших

Жодній з команд так і не вдалось розмочити нулі на табло. За те дощ у польському Кракові добре намочив футболістів та газон стадіону, що значно ускладнювало гру збірним.

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Зважаючи на гру найкращим гравцем матчу став захисник Шотландії Раян Портеус. Йому гру експерти статистичного порталу WhoScored оцінили у 7.4.

Близькими отримати найкращі бали у складі національних команд мали одразу двоє українців – Віталія Миколенко та Андрій Лунін. Обидва отримати 7.1. Це найвищі бали серед усіх гравців збірної України, хто виходив на футбольне поле у цій грі.

Трійку найкращих у синьо-жовтій футболці замкнув Руслан Маліновський – 7.0 бала.

Цікаво, що найгіршими стали футболісти-марнотрати. Андрій Ярмоленко та Артем Довбик змарнували гольові моменти з просто вбивчих позицій та отримали одні з найнижчих оцінок 6.5 та 6.3 відповідно. Серед стартової одинадцятки найменший бал у захисника Іллі Забарного – 6.0.



Україна – Шотландія: оцінки гравців за матч / Скриншот із WhoScored

Мирова, на жаль, була не тим підсумковим результатом, який влаштовував команду Олександра Петракова. "Синьо-жовтим" потрібна була лише перемога над шотландцями, аби підійнятись у дивізіон А Ліги націй.

Збірна України закінчила груповий раунд із 11 очками за шість турів. Шотландія стала переможцем групи з 13 балами та покинула дивізіон В заради А.

Україна потрапила у третій кошик у відборі на чемпіонат Європи-2024.