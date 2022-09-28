Футболисты-расточители стали одними из худших

Никакой из команд так и не удалось размочить нули на табло. За то дождь в польском Кракове хорошо смочил футболистов и газон стадиона, что значительно усложняло игру сборным.

Больше о матче Украина не сумела обыграть Шотландию в Лиге наций, оставшись в дивизионе B

Ввиду игры лучшим игроком матча стал защитник Шотландии Райан Портеус. Ему игру эксперты статистического портала WhoScored оценили в 7.4.

Близкими получить лучшие баллы в составе национальных команд сразу два украинца – Виталий Миколенко и Андрей Лунин. Оба получить 7.1. Это самые высокие баллы среди всех игроков сборной Украины, выходивших на футбольное поле в этой игре.

Тройку лучших в сине-желтой футболке запер Руслан Малиновский – 7.0 балла.

Интересно, что худшими стали футболисты-расточители. Андрей Ярмоленко и Артем Довбик упустили голевые моменты с просто убийственных позиций и получили одни из самых низких оценок 6.5 и 6.3 соответственно. Среди стартовой одиннадцатки самый маленький балл у защитника Ильи Забарного – 6.0.



Украина – Шотландия: оценки игроков за матч / Скриншот из WhoScored

Мировая, к сожалению, была не тем итоговым результатом, который устраивал команду Александра Петракова. "Сине-желтым" нужна была только победа над шотландцами, чтобы подняться в дивизион А Лиги наций.

Сборная Украины закончила групповой раунд с 11 очками за шесть туров. Шотландия стала победителем группы с 13 баллами и покинула дивизион В ради А.

Украина попала в третью корзину в отборе на чемпионат Европы-2024.