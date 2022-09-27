Хочу це зробити, – Забарний розповів про найзаповітнішу мрію у збірній України
Джерело:Взбірна
Збірна України 27 вересня зіграє у вирішальному матчі Ліги націй-2022/2023 з Шотландією. Матч відбудеться у Кракові.
Забарний про гру з Шотландією
Захисник Динамо та збірної України Ілля Забарний поділився своїми думками щодо майбутньої гри з шотландцями. Також футболіст розповів про свою мрію.
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Збірна України у попередньому матчі здобула розгромну перемогу над Вірменією – 0:5.
Звісно, це була дуже важлива гра. Виходили тільки здобувати перемогу і зробили це. Попереду також важливий матч, будемо налаштовуватися на максимум,
– сказав Ілля.
Забарний прокоментував гол Олександра Тимчика у матчі з Вірменією.
"Не здивувало, бо грали у 5 захисників, а крайні підіймалися вище. У них була змога атакувати простір. Ввімкнувся і забив, молодець. Це завжди плюс, коли захисник може забити. Так і потрібно", – сказав захисник.
"Знаємо сильні якості суперника"
Футболіст зізнався, що мріє забити гол за збірну України.
Звісно, забити за свою головну команду – мрія. Хочу це зробити, як і здобути позитивний результат, – сказав гравець національної команди,
– наголосив Забарний.
Ілля висловився про гру шотландців. Він запевнив, що команда добре вивчила суперника.
"Так, знаємо сильні якості суперника, вивчаємо їх. Не перший раз граємо з командами, які добре діють на другому поверсі. Це не буде для нас несподіванкою, підготуємося", – сказав захисник Динамо.
Футболіст сподівається на підтримку збірної у Польщі.
Це важливий матч не тільки для нашої команди, але й для країни, тому просимо вболівальників прийти й підтримати нас,
– відповів Забарний.