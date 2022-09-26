Україна та Шотландія ведуть боротьбу за перше місце в групі Ліги націй. Адже воно дасть змогу не лише піднятися в елітний дивізіон Ліги націй. Перше місце також забезпечить потрапляння в другий кошик під час жеребкування відбору на Євро-2024. Команда, яка посяде друге місце в групі, буде в третьому кошику (хоча незначний шанс потрапити в другий кошик таки залишиться).

До теми Матч за перше місце в Лізі націй: Україна прагне реваншу, але Шотландія їде за перемогою

Україна була лідером групи після трьох турів. Але після цього програла в Глазго збірній Шотландії з розгромним рахунком, і пропустила вперед суперника. Тепер відставання складає два очки. Був шанс випередити шотландців, коли українці в Єревані перемогли збірну Вірменії. Але Шотландія перемогла Ірландію та зберегла за собою лідерство.

Матч Україна – Шотландія відбудеться 27 вересня в Кракові. Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом. Це буде остання гра в групі. В цьому матчі збірній України треба лише перемагати. Адже тоді ми зможемо випередити суперника та вийти на перше місце. Якщо матч закінчиться внічию, то лідером залишиться Шотландія. Як і у випадку перемоги шотландців.

Де дивитися матч Україна – Шотландія

Матч Україна – Шотландія буде доступний до перегляду як по телевізору, так і онлайн. В Україні матч покажуть в ефірі загальнонаціональних телеканалів ICTV, "Інтер", "1+1" та "Суспільне" в межах інформаційного марафону "Єдині новини". Ці канали транслюються в мережах кабельних операторів та в мережі цифрового телебачення Т2.

Дивитися онлайн матч Україна – Шотландія можна буде на ОТТ-платформах, які транслюють ці канали. А також ютуб-каналі Української асоціації футболу.

Важливо! Абоненти, що користуються супутниковим телебаченням, не зможуть подивитися матч Україна – Шотландія на названих каналах. Окрім того, перегляд матчу Україна – Шотландія на вищевказаних каналах та платформах, у тому числі в ютубі, буде можливий лише на території України. Це пов'язано з вимогами УЄФА щодо телевізійних прав та принципу територіальності. Адже українські мовники не можуть транслювати цей матч закордоном, у тому числі й онлайн. Адже в цих країнах є свої телеканали, які купили права на показ матчів.

Онлайн-трансляція матчу Україна – Шотландія

Важливо! Ця онлайн-трансляція доступна лише для глядачів, які перебувають на території України. Відео недоступне для тих, хто перебуває за межами України.