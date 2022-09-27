Забарный об игре с Шотландией
Защитник Динамо и сборной Украины Илья Забарный поделился своим мнением о предстоящей игре с шотландцами. Также футболист рассказал о своей мечте.
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Сборная Украины в предыдущем матче одержала разгромную победу над Арменией – 0:5.
Конечно, это была очень важная игра. Выходили только одерживать победу и сделали это. Впереди также важный матч, будем настраиваться на максимум,
– сказал Илья.
Забарный прокомментировал гол Александра Тимчика в матче с Арменией.
"Не удивило, потому что играли в 5 защитников, а крайние поднимались выше. У них была возможность атаковать пространство. Включился и забил, молодец. Это всегда плюс, когда защитник может забить. Так и нужно", – сказал защитник.
"Знаем сильные качества соперника"
Футболист признался, что мечтает забить гол за сборную Украины.
Конечно, забить за свою главную команду – мечта. Хочу это сделать, как и получить положительный результат, – сказал игрок национальной команды,
– подчеркнул Забарный.
Илья высказался об игре шотландцев. Он заверил, что команда хорошо изучила соперника.
"Да, знаем сильные качества соперника, изучаем их. Не первый раз играем с командами, хорошо действующими на втором этаже. Это не будет для нас неожиданностью, подготовимся", – сказал защитник Динамо.
Футболист надеется на поддержку сборной в Польше.
Это важный матч не только для нашей команды, но и для страны, поэтому просим болельщиков прийти и поддержать нас.
– ответил Забарный.