Команда показала зрілий футбол, – Маліновський про невихід України у дивізіон А Ліги націй

Збірна України уникнула другої поразки поспіль від Шотландії, але не змогла й перемогти. Вирішальний поєдинок за вихід у дивізіон А закінчився мировою 0:0.

Маліновський: Щоб вигравати, потрібно забивати голи

Жодній з команд не вдалось забити. Тому ситуація у групі сильно не змінилась. Україна закінчила груповий раунд із відставанням від лідера Шотландії на два очки. Підопічні Олександра Петракова залишились у дивізіоні В.

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Один із лідерів команди Маліновський прокоментував мирову з шотландцями, яка не є позитивним результатом для нашої команди. Відзначимо, що перемогу Україні міг принести півзахисник Аталанти, але в потрібний момент Руслан пробив вище воріт.

29-річний футболіст розповів, що команда засмучена невиходом у дивізіон А, адже створила багато моментів у грі проти Шотландії.

Засмучені невиходом в дивізіон А, але команда показала зрілий футбол. Ми виграли багато боротьби та домінували. Але щоб вигравати, потрібно забивати голи. Ми створили більше моментів, чим суперник. Була дуже хороша гра, ми заслуговували на перемогу. Але це футбол. Потрібно готуватися до кваліфікації Євро-2024,

– сказав Руслан.

"Давайте будемо уболівати за іншу збірну – за наших захисників"

Маліновський запевнив, що ніхто не може дорікнути у самовіддачі футболістів збірної України, адже гравці залишили усі свої сили на футбольному полі у Кракові. Руслан зауважив, що відбір на Євро є важливішим, аніж Ліга націй.

Хоча через це друге місце за підсумками Ліги націй Україні зіграє з серйознішими суперника. Хоча, якби потрапила у другий кошик, то опоненти "синьо-жовтих" були б іншими за рівнем.

Зараз в країні є більш важливі речі, давайте будемо уболівати за іншу збірну – за наших захисників. А потім вже будемо думати про нас,

– попросив легіонер Аталанти.

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"Ми вийшли на поле зарядженими"

Маліновський не став коментувати майбутнє Петракова на чолі збірної. Після поєдинку Олександр Васильович усіх похвалив. Руслан не знає нічого про долю наставника у національній команді.

Також український футболіст зізнався, що мав відчуття, що збірній вдасться забити Шотландії у другому таймі. Адже команда створила чимало моментів. Суперник України бурхливо святкував цю нічию 0:0 у роздягальні після матчу. Ці нулі на табло дозволили команді Стіва Кларка вийти у дивізіон А.

Ми вийшли на поле зарядженими, бо на стадіон прийшло багато наших вболівальників. Чули, як кричали "ЗСУ". Думаю, це чують і військові, їм приємно. Можливо, це моральна підтримка для них,

– додав атакувальний півзахисник.

На останок Маліновський заінтригував можливим переходом у французький чемпіонат: "Побачимо. Це футбол, нічого не скажу".

Нагадаємо, що ЗМІ активно сватали футболіста збірної України у французький Марсель.