Малиновский: Чтобы выигрывать, нужно забивать голы

Ни одной из команд не удалось забить. Потому ситуация в группе сильно не изменилась. Украина закончила групповой раунд с отставанием от лидера Шотландии на два очка. Подопечные Александра Петракова остались в дивизионе В.

Интересно узнать Ничья с горьким привкусом: кто стал лучшим игроком Украины в игре против Шотландии

Один из лидеров команды Малиновский прокомментировал мировую с шотландцами, которая не является положительным результатом нашей команды. Отметим, что победу Украине мог принести полузащитник Аталанты, но в нужный момент Руслан пробил выше ворот.

29-летний футболист рассказал, что команда расстроена невыходом в дивизион А, ведь создала много моментов в игре против Шотландии.

Расстроены невыходом в дивизион А, но команда показала зрелый футбол. Мы выиграли много борьбы и доминировали. Но чтобы выигрывать, нужно забивать голы. Мы создали больше моментов, чем соперник. Была очень хорошая игра, мы заслуживали победы. Но это футбол. Нужно готовиться к квалификации Евро-2024,

– сказал Руслан.

"Давайте будем болеть за другую сборную – за наших защитников"

Малиновский заверил, что никто не может упрекнуть в самоотдаче футболистов сборной Украины, ведь игроки оставили все свои силы на футбольном поле в Кракове. Руслан отметил, что отбор на Евро важнее, чем Лига наций.

Хотя из-за этого второе место по итогам Лиги наций Украина сыграет с более серьезными соперниками. Хотя, попади во вторую корзину, то оппоненты "сине-желтых" были бы другими по уровню.

Сейчас в стране более важные вещи, давайте будем болеть за другую сборную – за наших защитников. А потом уже будем думать о нас,

– попросил легионер Аталанты.

К теме Определились корзины при жеребьевке квалификации Евро-2024: где Украина и кто возможны соперники

"Мы вышли на поле заряженными"

Малиновский не стал комментировать будущее Петракова во главе сборной. После поединка Александр Васильевич всех похвалил. Руслан не знает ничего о судьбе наставника в национальной команде.

Также украинский футболист признался, что чувствовал, что сборной удастся забить Шотландии во втором тайме. Команда ведь создала немало моментов. Соперник Украины бурно праздновал эту ничью 0:0 в раздевалке после матча. Эти нули на табло позволили команде Стива Кларка выйти в дивизион А.

Мы вышли на поле заряженными, потому что на стадион пришло много наших болельщиков. Слышали, как кричали "ВСУ". Думаю, это слышат и военные, им приятно. Возможно, это моральная поддержка для них,

– добавил атакующий полузащитник.

В заключение Малиновский заинтриговал возможным переходом во французский чемпионат: "Увидим. Это футбол, ничего не скажу".

Напомним, что СМИ активно сватали футболиста сборной Украины во французский Марсель.