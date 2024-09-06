Україна U-21 – Сербія U-21: онлайн-трансляція матчу відбору на Євро-2025

Молодіжна збірна України веде боротьбу за путівку на чемпіонат Європи-2025 U-21. Черговий поєдинок кваліфікації підопічні Унаї Мельгоси проведуть у п'ятницю, 6 вересня.

Після шести зіграних матчів "синьо-жовті" зі стовідсотковим результатом очолюють групу F кваліфікації Євро-2025. Наступним суперником українців буде збірна Сербії, пише 24 Канал.

Читайте також В гонитві за Євро-2025: молодіжна збірна України назвала склад на вересневі матчі відбору

Коли гратиме молодіжна збірна України

Номінально домашній поєдинок збірна України зіграє у Ризі 6 вересня на стадіоні "LNK Sporta Parks". Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.

В рамках відбору на Євро-2025 підопічні Унаї Мельгоси виграли 6 матчів із 6 зіграних. В активі "синьо-жовтих" 18 набраних очок. Така ж кількість балів в Англії, яка провела на один поєдинок більше.

Збірна Сербії після семи зіграних матчів посідає третю сходинку. Балканці набрали 10 очок та відстають від дуету лідерів групи F на 8 балів.

Додамо, що поєдинок у Ризі судитиме італійська бригада арбітрів на чолі із Сімоне Соцца

Онлайн-трансляція матчу Україна U-21 – Сербія U-21