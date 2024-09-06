После шести сыгранных матчей "сине-желтые" со стопроцентным результатом возглавляют группу F квалификации Евро-2025. Следующим соперником украинцев будет сборная Сербии, пишет 24 Канал.
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Когда будет играть молодежная сборная Украины
Номинально домашний поединок сборная Украины сыграет в Риге 6 сентября на стадионе "LNK Sporta Parks". Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.
В рамках отбора на Евро-2025 подопечные Унаи Мельгосы выиграли 6 матчей из 6 сыгранных. В активе "сине-желтых" 18 набранных очков. Такое же количество баллов у Англии, которая провела на один поединок больше.
Сборная Сербии после семи сыгранных матчей занимает третью строчку. Балканцы набрали 10 очков и отстают от дуэта лидеров группы F на 8 баллов.
Добавим, что поединок в Риге будет судить итальянская бригада арбитров во главе с Симоне Соцца
Онлайн-трансляция матча Украина U-21 – Сербия U-21
- Напомним, что свой следующий матч "сине-желтые" сыграют 10 сентября против сверстников из Северной Ирландии. Последние два поединка отбора на Евро-2025 запланированы на октябрь: 11 числа против Англии, а 15 – против Сербии.
- Победители групп, а также лучшие три сборные среди обладателей вторых мест получают прямые путевки на чемпионат Европы. Еще три участника Евро-2025 определятся в матчах плей-офф с участием шести других обладателей вторых мест.