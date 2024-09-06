Після шести зіграних матчів "синьо-жовті" зі стовідсотковим результатом очолюють групу F кваліфікації Євро-2025. Наступним суперником українців буде збірна Сербії, пише 24 Канал.
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Коли гратиме молодіжна збірна України
Номінально домашній поєдинок збірна України зіграє у Ризі 6 вересня на стадіоні "LNK Sporta Parks". Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.
В рамках відбору на Євро-2025 підопічні Унаї Мельгоси виграли 6 матчів із 6 зіграних. В активі "синьо-жовтих" 18 набраних очок. Така ж кількість балів в Англії, яка провела на один поєдинок більше.
Збірна Сербії після семи зіграних матчів посідає третю сходинку. Балканці набрали 10 очок та відстають від дуету лідерів групи F на 8 балів.
Додамо, що поєдинок у Ризі судитиме італійська бригада арбітрів на чолі із Сімоне Соцца
Онлайн-трансляція матчу Україна U-21 – Сербія U-21
- Нагадаємо, що свій наступний матч "синьо-жовті" зіграють 10 вересня проти однолітків з Північної Ірландії. Останні два поєдинки відбору на Євро-2025 заплановані на жовтень: 11 числа проти Англії, а 15 – проти Сербії.
- Переможці груп, а також найкращі три збірні серед володарів других місць отримують прямі путівки на чемпіонат Європи. Ще три учасники Євро-2025 визначаться у матчах плей-оф за участю шести інших володарів других місць.