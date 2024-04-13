Жіноча збірна України з тенісу вдало стартувала у матчевій зустрічі проти команди Румунії. У першій ігровий день Леся Цуренко та Еліна Світоліна перемогли своїх суперниць та зробили рахунок 2:0 на користь "синьо-жовтих".
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Сапронов: Отримав подяку за внесок в український теніс
Матчі за участю збірної України транслював канал Setanta Sports. Відомого харківського бізнесмена та мецената Юрія Сапронова запросили в студію як експерта.
Він одразу попросив вибачення у глядачів, що не володіє досконало українською мовою, а тому коментував російською. Це не сподобалося окремим вболівальникам, які у чаті трансляції розкритикували Сапронова та вимагали його вигнати. У підсумку редактори Setanta Sports попросили експерта залишити студію.
Після цього Сапронов опублікував пост на своїй сторінці у фейсбуку, де розкритикував керівництво Setanta Sports.
Отримав подяку за вагомий внесок упродовж 26 років в український теніс. Сьогодні вночі я був вигнаний зі студії каналу Setanta Sports після першого сету матчу збірної України проти збірної Румунії на неофіційному командному чемпіонаті світу з тенісу Кубок Біллі Джин Кінг. Грала Еліна Світоліна та Жаклін Крістіан. Чемно вигнаний,
– написав Сапронов.
Харківський меценат нагадав про свої багаторічні інвестиції в український теніс, організацію матчів збірної, школу тенісу, а також про Еліну Світоліну, яку тривалий час підтримував фінансово.
Сапронов також зазначив, що з початку повномасштабної агресії підтримує ЗСУ як волонтер. Він не втік з України, а з 24 лютого 2022 року перебуває в Харкові.
На його думку, розколювати суспільство через мовне питання не на часі. Крім того, Сапронов викликав керівництво Setanta на публічну дискусію.
Варіантів патріота два – українськомовний та німий? "Дякую", українська спільнота. Дякуємо, Setanta. Так, пішли на**й, власники Сетанти. Назветеся, хто Ви?,
– написав Сапронов.
Що відомо про Сапронова
- Юрій Сапронов народився в російському місті Калінінград в сім'ї військовослужбовця.
- Навчався в Харківському державному університеті. У 2004 році заснував Харківський міський благодійний фонд Юрія Сапронова, який займається допомогою дітям із вродженою вадою серця, підтримує обдарованих студентів та спонсорує спортсменів.
- З 2007 по 2017 рік Сапронов був спонсором Еліни Світоліної, інвестувавши за цей час близько мільйона доларів.
- З початку повномасштабної війни зайнявся волонтерством. Бізнесмен допомагає постраждалим від російських бомбардувань Харкова. На потреби ЗСУ віддав три власні та придбав 11 позашляховиків.