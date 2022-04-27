Україна розтоптала Сербію на старті чемпіонату світу-2022 з хокею

Збірна України 27 квітня провела перший матч на чемпіонаті світу-2022 з хокею у Дивізіоні 1B. "Синьо-жовті" здобули розгромну перемогу.

Україна – Сербія 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)

У першому матчі Україна зустрілась з аутсайдером – Сербією. Вже у першому періоді "синьо-жовті" двічі відзначились у воротах суперника. Дві шайби на рахунку Пересунько, повідомляє 24 канал.

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Команда Вадима Шахрайчука продовжила успіх у двох наступних періодах. У третій 20-хвилинці шайба тричі побувала у ворота Сербії. Закинуті дві шайби Мазура та одна Німенка, зробила рахунок зустрічі розгромним 5:0.

В останньому періоді Морозов та Лялька записали по одній шайбі у свій актив та поставили крапку у дебютному матчі на чемпіонаті світу-2022 – 7:0.

Переконлива звитяга України на старті. З перемоги також стартували Японія та Польща. Саме остання буде наступним суперником українців на турнірі (28 квітня).

Естонія та Сербія поки що мають бублик у таблиці. Для сербів гра проти України була вже другою програною на турнірі.