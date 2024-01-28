"Вибачте, це не людина": Шевченко красномовно згадав візит Путіна в роздягальню збірної України

Легенда збірної України Андрій Шевченко своїм голом у Москві шокував всіх фанатів збірної Росії та її майбутнього президента. Путін тоді завітав до нашої команди, але про зустріч із диктатором нападник вирішив не згадувати.

У 1999 році збірна України провела один з найбільш пам'ятних матчів в історії. "Синьо-жовті" в останньому турі відбору на Євро-2000 грали на виїзді проти Росії.

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Суперника влаштовувала лише перемога, тоді як наша команда могла задовольнитися нічиєю. У підсумку завдяки голу Андрія Шевченко в кінці зустрічі Україна змогла вирвати нічию (1:1) та залишити росіян без чемпіонату Європи.

М'яч Шевченка тоді вийшов справді курйозним, адже незграбно зіграв воротар росіян Алєксандр Філімонов. Українець зізнався, що не дослухався до рекомендацій тренера та вирішив пробити.

Мені тренер казав, щоб я тоді йшов у карний. Але я обрав для себе, що повинен вдарити. Це якраз один з таких матчів, коли якась індивідуально сильна людина повинна взяти на себе відповідальність. І я зробив це. Коли є такий шанс і ти розумієш, що всяке може бути у карному… Для того, аби забити, треба влучити у траєкторію воріт. Тоді у тебе завжди будуть шанси,

– згадав Андрій Миколайович.

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Після тієї гри у Москві тодішній прем'єр-міністр Росії Владімір Путін зайшов до роздягальні збірної України. Шевченка спитали про ту зустріч із майбутнім диктатором, але Андрій Миколайович красномовно закрив цю тему.

Ви знаєте, я не хочу про неї говорити. Мені про цю людину не хочеться говорити… Ой, вибачте, це не людина,

– заявив Шевченко в документальному фільмі від "Телебачення Торонто".

Та нічия дозволила Україні потрапити у плей-оф відбору на Євро, де наша команда, на жаль, поступилась Словенії (1:2, 1:1). Загалом же Шевченко відіграв за "синьо-жовтих" 111 матчів, забивши 48 голів.

Також Андрій Миколайович тренував збірну України (2016-2021) та виводив її у чвертьфінал Євро-2020. А 25 січня цього року Шевченко очолив Українську асоціацію футболу.