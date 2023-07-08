Україна вимушена бойкотувати турніри на ЧС з фехтування через допуск росіян

Міжнародна федерація фехтування продовжує допускати до турнірів представників терористів. Через це наші спортсмени вимушені відмовитись участь у змаганні, що популяризує країну-окупанта.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чимало спортивних федерацій відсторонили представників країн-агресорок від змагань. Втім через рік ситуація почала мінятися на користь терористів.

До теми Найвище досягнення в кар'єрі: чарівна українка стала чемпіонкою Європейських ігор у фехтуванні

У березні МОК рекомендував федераціям допустити росіян та білорусів до індивідуальних турнірів. Їм це дозволяється зробити лише у нейтральному статусі.

Правда, Україна не згодна із рішенням комітету і вирішила бойкотувати змагання, де допускають росіян. Однією із перших федерацій, що повернули терористів, стало фехтування.

Україна частково ігноруватиме ЧС

Так, на чемпіонат світу-2023 поїдуть спортсмени з РФ та Білорусі. Саме тому президент федерації фехтування України Михайло Ілляшев повідомив, що українці не братимуть участь у індивідуальних чоловічих та жіночих змаганнях.

Читайте також Жодної стратегії: Беленюк розніс Мінспорту за відсутність послідовності

Серед восьми учасників з Росії та Білорусі є і Лейла Пірієва, яка відкрито підтримувала війну в Україні. Натомість Україна братиме участь у командних змаганнях.

ЧС-2023 пройде у Мілані з 22 по 25 липня. На турнірі будуть розігруватись очки у світовий рейтинг, за яким будуть визначатись путівки на Олімпійські ігри-2024.