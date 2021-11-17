Україна пробилась у плей-офф відбору: хто став найкращим гравцем матчу з боснійцями
Джерело:WhoScored
Збірна України пробилась у плей-офф відбору ЧС-2022. Визначено найкращого гравця у грі проти Боснії і Герцеговини.
Українець став найкращим у зустрічі
"Синьо-жовті" змогли здобути таку омріяну перемогу над боснійцями на полі суперника. Підопічні Олександра Петракова святкували успіх із рахунком 0:2. Переможні голи у складі української збірної забивали Олександр Зінченко та Артем Довбик.
Детальніше Україна перемогла Боснію та Герцеговину і вийшла у плей-офф відбору на ЧС-2022: відео голів
Авторитетний статистичний портал WhoScored визначив найкращого гравця матчу. Ним став футболіст Манчестер Сіті Зінченко. Саме Олександр відкрив рахунок у зустрічі. Його дії на полі високо оцінили експерти – 8.5.
Також хороші оцінки отримали голкіпер Георгій Бущан, який залишив свої ворота на замку, та захисник Ілля Забарний – 7.7 та 7.5 відповідно.
Найкращим у складі боснійців став фланговий захисник Анел Ахмедходжич – 7.2.
Боснія і Герцеговина – Україна / Скриншот із WhoScored
Коротко про ситуацію у відборі
- Боснійці ще до матчу втратили усі шанси у боротьбі за друге місце групи D. Їх відставання від України, яка йшла третьою, складало два очки. А другу позицію дістати було вже нереально – 4 бали.
- Фіни програли Франції (0:2) та пролетіли повз плей-офф. Підопічні Дідьє Дешама ще до поєдинку здобули пряму путівку у Катар.
- Українці провели свій перший матч відбору, у якому не пропустили. Також Україна стала однією з команд, які вдалось завершити груповий етап без жодної поразки – 2 перемоги та 6 мирових.
- 26 листопада відбудеться жеребкування плей-офф відбору ЧС-2022.
- Потенційні суперники "синьо-жовтих" – Італія, Португалія, Уельс, Шотландія та Швеція.