Все більше несеться інформації навколо дискваліфікації Ольги Харлан. Українську шаблістку усунули від ЧС-2023 у Мілані лише через те, що вона проявила свою патріотичну позицію.

Українська шаблістка не потиснула руку росіянці після перемоги над нею 15:7. Ольг Харлан простягнула шаблю перед Анною Смирновою та сказала їй декілька слів.

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Апеляція від України буде

На що російська фехтувальниця подала протест, який розглядали 50 хвилин. Смирнова розцінила вчинок українки, як зневагу.

Судді вирішили не змінювати результат зустрічі – перемога за Харлан.

Однак за деякий час з'явилась зовсім інша інформація. Ольгу дискваліфікували із ЧС, також їй загрожує 60 днів усунення від змагань.

Українська сторона оскаржуватиме це рішення FIE, яке, схоже, геть зійшло з розуму.

Президент федерації фехтування України Михайло Ілляшев в ефірі марафону "Єдині новини" прокоментував відсторонення українки т розповів про апеляцію, яка готується на рішення про дискваліфікацію.

Очільник сподівається, що Харлан ще зможе виступити на командному турнірі з жіночої шаблі у Мілані, якщо протест української сторони буде підтримано.

Ми повністю підтримуємо Ольгу Харлан у цій ситуації. Я зараз знаходжусь на чемпіонаті світу, ми готуємо протест, будемо оскаржувати це рішення. Адже суддя, який безпосередньо працював на цьому поєдинку, не давав чорну картку, не дискваліфіковував її. Це вже потім почались "підкилимні ігри". Ця дискваліфікація з’явилась уже після того, як визначилась наступна суперниця, навіть був призначений суддя на наступний бій,

– сказав Ілляшев.

"Ми сподіваємось, що розгляд апеляції завершиться днями. Але вже мова про те, аби її повернули на ці змагання, не може йти. У цьому випадку ми будемо намагатись досягнути того, щоб скасували цю чорну картку, дискваліфікацію, яка потягне за собою неможливість її виступу в командних змаганнях, які будуть за кілька днів у Мілані. А нам важливо, аби наша команда виступала. Так званих "нейтральних" спортсменів у командних змаганнях усе одно не буде", – додав очільник української федерації.

Міжнародна федерація фехтування вкотре своїми рішеннями довела, що підтримує війну Росії в Україні.