Україна проти Північної Македонії: у якій формі суперники зіграють матч відбору Євро-2024

Підопічні Сергія Реброва у матчі 7-го туру кваліфікації чемпіонату Європи-2024 зустрінуться з командою Північної Македонії. Лише переможний рахунок влаштує нашу збірну.

Номінально домашній поєдинок збірна України зіграє в Празі на стадіоні "Епет арена". Перша зустріч суперників по групі С завершилася вольовою перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 3:2.

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На поєдинку Україна – Північна Македонія очікується аншлаг, тож підтримка нашим хлопцям забезпечена.

Тим часом команди визначилися з кольорами форми, в яких проведуть поєдинок. Польові гравці збірної України вийдуть на матч в синьому комплекті форми, а воротар – у червоному.

Форма збірної України / УАФ

Збірна Північної Македонії проведе поєдинок у білій формі, а голкіпер – у зеленій.

Форма збірної Північної Македонії / УАФ

Нагадаємо, що після п'яти зіграних матчів українці та македонці здобули однакову кількість очок – по 7. Тільки перемога у звітному матчі дозволить сподіватися на пряму путівку на Євро-2024.