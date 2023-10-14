Через повномасштабну війну Росії в Україну українські футбольні команди повинні проводити свої домашні матчі за кордоном. Виключення не є збірна.

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"Українські гравці очікують на потужну синьо-жовту вболівальницьку армію"

Свій найближчий домашній поєдинок "синьо-жовті" проведуть у чеській Празі на стадіоні місцевої Спарти.

У столиці Чехії підопічні Сергія Реброва точно зможуть розраховувати на підтримку. Усі квитки на майбутню гру проти Північної Македонії реалізували.

Однак є один нюанс. П'ять тисяч місць на трибунах із можливих 18-ти будуть порожніми. Все через покарання УЄФА, який відреагував на расистську поведінку українських уболівальників у попередній зустрічі.

Також УАФ отримала штраф у розмірі 20 тисяч євро та отримала заборону на продаж квитки українцям на наступний виїзний матч відбору на Євро-2024 проти Мальти, який відбудеться 17 жовтня.

Але в Асоціації сподіваються, що попри ці заборони 12-й гравець команди влаштує шалену підтримку підопічним Реброва у Празі.

Хай там як, українські гравці очікують на потужну синьо-жовту вболівальницьку армію, яка невпинно гнатиме їх на ворота опонентів у номінально домашньому поєдинку. Ця незмінна формула єднання та синергії українців під час матчів національної команди заради перемоги має чітко працювати у Празі,

– йдеться у матеріалі пресслужби УАФ.

До слова. Початок зустрічі Україна – Північна Македонія 14 жовтня о 16:00.