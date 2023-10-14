Збірна України вже не вперше зіграє проти Північної Македонії. У 2003 та 2004 роках це були товариські матчі. У 2014 та 2015 роках наші команди зустрілися вже у відборі на чемпіонат Європи. А от у 2021 році ми вже зустрілися на самому Євро-2020. І тоді перемогли українці.

Варте уваги Відбір на Євро-2024: календар матчів та турнірна таблиця

16 червня 2023 року Північна Македонія та Україна провели матч вже у рамках відбору на Євро-2024. І тоді після першого тайму українці поступалися з рахунком 2:0. Але у підсумку здобули перемогу з рахунком 2:3.

Про те, що Північна Македонія доволі серйозний суперник свідчить і те, що команда набрала стільки ж очок, як і Україна – по сім. Правда шість очок було здобуто в матчах з аутсайдером групи – збірною Мальти. Але один бал команда заробила за матч проти Італії.

Матч Україна – Північна Македонія відбудеться в Празі на "Епет арена". Гра розпочнеться о 16:00.

Заявка збірної України на матч із Північною Македонією

1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайліченко, 4. Олександр Сваток, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Георгій Судаков, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Віталій Буяльський, 15. Єгор Назарина, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Олександр Піхальонок, 19. Владислав Ванат, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

Із тих футболістів, які зараз перебувають у таборі збірної України, до заявки не потрапили Денис Попов, Назарій Русин та травмований Сергій Кривцов, який поїде вже після матчу з македонцями.

Трансляція матчу Україна – Північна Македонія доступна на регіональних каналах Суспільного. Але лише у цифровому T2 та кабельних мережах. Місцеві телеканали Суспільного мовлення на OTT-платформах не будуть транслювати матч через умови договору. Онлайн-трансляція матчу Україна – Північна Македонія буд здійснюватися лише на платформі Megogo.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Північна Македонія буде доступна на сайті 24 каналу в цій новині.