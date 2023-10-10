Тренер Північної Македонії заговорив про переможний результат у майбутній грі проти України

Залишилось 4 дні до вже другого лобового матчу відбору на Євро-2024 між Україною та Північною Македонією. Обидва тренери зробили висновки після першої гри та готують одне одному сюрпризи.

Головний наставник Північної Македонії Благоя Мілевскі поділився очікуваннями від гри проти українського суперника. Тренер запевнив, що у нього немає проблем зі складом на відміну від України, яка втратила одразу декількох своїх лідерів.

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Мілевскі: Я чекаю відкриту гру

Нагадаємо, що Мілевскі викликав на жовтневі матчі 25 футболістів, серед яких є навіть представник російського футболу.

Коуч північних македонців зауважив, що відбір на Євро-2024 виходить на фінішну пряму, тому у матчі проти України його команду влаштують лише перемога та три бали, які допоможуть в оптимальній ситуації підійти до поєдинків листопада.

Я чекаю на відкриту гру, обидві команди гратимуть на перемогу. Після цього на нас чекають поєдинки з Італією та Англією, тож подивимося,

– заявив Мілевскі.

"Ми проаналізували нашу першу гру з Україною (2:3), особливо останні 30 хвилин, нам доведеться багато чого виправити з першого матчу. Ми хочемо перемагати, працюємо тільки на такий результат, з хоч би яким суперником ми грали. Атмосфера у команді після вересневих матчів стала кращою", – додав тренер.

Зверніть увагу, що "синьо-жовтим" у майбутній зустрічі вже точно не візьме автор переможного голу у першій грі Віктор Циганков. Правий вінгер Жирони отримав травму у матчі Ла Ліги проти Реала (0:3). Також через різного характеру ушкодження за збірну України не зіграють капітан команди Андрій Ярмоленко та голкіпер Реала Андрій Лунін.

Матч Україна – Північна Македонія відбудеться 14 жовтня о 16:00 (за Києвом). Українці приймуть суперник у чеській Празі.

Після поєдинку проти команди Сергія Реброва північні македонці проведуть товариську гру проти Вірменії, яку очолює українець Олександр Петраков (17 жовтня).