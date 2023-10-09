У таборі збірної до ігор готується й атакувальний півзахисник Шахтаря Георгій Судаков, за яким пильно стежить туринський Ювентус. "Стара синьйора" вже декілька разів відправляла своїх представників на поєдинки за участю Георгія, зокрема на матчі збірної України.

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Судаков: Треба серйозно налаштовуватися на гру з перших хвилин, щоб не вийшло так, як у попередній зустрічі

Сам Георгій із гарним настроєм проводить початок збору "синьо-жовтих". Судаков пригадав попередню вольову перемогу Шахтаря у Лізі чемпіонів, у якій "гірники" закамбечили із 2:0 до 2:3. Так само було й у першій грі України проти Північної Македонії, коли Віктор Циганков став автором переможного голу.

Відзначимо, що цього разу Циганков не зможе допомогти збірній через травму, яку отримав у грі Ла Ліги Жирона – Реал.

Півзахисник "гірників" розповів про початок збору та оцінив рівень майбутнього суперника "синьо-жовтих".

"Після таких камбеків розумієш, що у футболі можливо все. Треба працювати й вірити у свої сили, тоді все буде добре. Після матчу з Антверпеном ми відразу вирушили до Праги. Я тут уже три дні, тобто час для відпочинку був, я вже повністю відновився. Сьогодні було перше тренування – хлопці з Динамо просто трохи пробіглися, а представники Шахтаря ще й зробили вправи на техніку й пограли у квадрат", – сказав Георгій.

Футболіст донеччан зауважив, що у майбутньому протистоянні на боці його збірної буде 12-й гравець. Хоча номінально гра буде "домашньою" для команди Сергія Реброва, але через повномасштабне вторгнення Росії в Україну відбуватиметься у чеській Празі.

Північна Македонія – суперник непростий, і ми це вже побачили. Нещодавно македонці зіграли внічию з Італією, тож це дуже сильна команда. Але сподіваємося, що в Празі буде більше наших уболівальників і, відповідно, більше підтримки. Ми це відчуємо, і грати буде легше, ніж у першому матчі, на виїзді. Треба серйозно налаштовуватися на гру з перших хвилин, щоб не вийшло так, як у попередній зустрічі,

– додав Судаков.

Для Георгія наступний поєдинок може стати 10-ю у футболці головної команди країни. Маленький ювілей для півзахисника Шахтаря за збірну України.

Нагадаємо. Матч Україна – Північна Македонія розпочнеться 14 жовтня о 16:00. Після чого "синьо-жовті" вирушать на виїзну гру проти Мальти (поєдинок відбудеться 17 жовтня).