Захисник наголосив, що на чемпіонаті Європи немає слабких колективів. Саме тому наші футболісти з усією відповідальністю підходять до цієї зустрічі, адже від неї "багато що залежить".

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У складі Північної Македонії чимало гравців, які виступають в європейських лігах. Недооцінки бути не повинно,

– сказав Сергій Кривцов.

Він також зазначив, що гравці, які вийшли на поле проти Нідерландів 13 червня, провели відновлювальне тренування, інші – повноцінне заняття.

Оборонець додав: "Може, трохи втомилися морально, але ми приїхали на чемпіонат Європи. Ми знали, що буде затяжний збір, але це частина нашої роботи".

Зверніть увагу! Дуель збірної України та Північної Македонії відбудеться 17 червня. На зелений газон стадіону "Арена Національ" у Бухаресті команди виведе аргентинський арбітр Фернандо Рапалліні о 16:00.

Прогноз букмекерів на матч

У букмекерській компанії Favbet повідомили, що фаворитом зустрічі виступає збірна України. Шанси на успіх нашої команди оцінили коефіцієнтом 1,70. На звитягу Північної Македонії дають 5,50, нічийний результат – 3,85.

Українські вболівальники сподіваються на впевнену перемогу з рахунком 2:0, яку оцінили 6,10. Водночас не варто виключати розгрому в матчі: результат 3:0 на користь підопічних Андрія Шевченка оцінюють у 10,50.

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