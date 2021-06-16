Захисник наголосив, що на чемпіонаті Європи немає слабких колективів. Саме тому наші футболісти з усією відповідальністю підходять до цієї зустрічі, адже від неї "багато що залежить".
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У складі Північної Македонії чимало гравців, які виступають в європейських лігах. Недооцінки бути не повинно,
– сказав Сергій Кривцов.
Він також зазначив, що гравці, які вийшли на поле проти Нідерландів 13 червня, провели відновлювальне тренування, інші – повноцінне заняття.
Оборонець додав: "Може, трохи втомилися морально, але ми приїхали на чемпіонат Європи. Ми знали, що буде затяжний збір, але це частина нашої роботи".
Прогноз букмекерів на матч
У букмекерській компанії Favbet повідомили, що фаворитом зустрічі виступає збірна України. Шанси на успіх нашої команди оцінили коефіцієнтом 1,70. На звитягу Північної Македонії дають 5,50, нічийний результат – 3,85.
Українські вболівальники сподіваються на впевнену перемогу з рахунком 2:0, яку оцінили 6,10. Водночас не варто виключати розгрому в матчі: результат 3:0 на користь підопічних Андрія Шевченка оцінюють у 10,50.
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