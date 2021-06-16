Україна йде за перемогою

Українська збірна з прикрої поразки стартувала на Євро-2020. Її кривдником стали Нідерланди 3:2. Українці на початку другого тайму пропустили два швидкі голи. Але змогли швидко оговтатись від шоку.

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Андрій Ярмоленко став автором першого голу нашої команди на цьому турнірі. Півзахиснику вдався класний обвідний удар з-за меж штрафного. Вже за декілька хвилин Роман Яремчук й взагалі зрівняв цифри на табло. Однак втримати мирову не вдалось. Наприкінці зустрічі нідерландці втретє відзначились голом у воротах українців. Навіть така поразка додає оптимізму на два інші матчі української збірної у групі С.

Цікаво! Ярмоленко завдяки голу зміг зрівнятись із Шевченком за результативністю у "синьо-жовтій" футболці. В обох по 61 очку.

Північна Македонія показала гарний футбол та дали бій Австрії. Горан Пандєв відзначився у складі наступного суперника збірної. Нападник є одним із найбільш вікових футболістів. Однак на усі 90 хвилин футболістів Північної Македонії не вистачило. Австрійці забили двічі та вирвали перемогу 3:1.

Історія протистоянь

Україна раніше чотири рази зустрічалася з тоді ще Македонією. У товариських зустрічах нашим хлопцям перемогти не вдалося (у 2003 році – 0:0 та у 2004 році – 0:1), а от у відборі на Євро-2016 дві перемоги були за українцями – 1:0 (вдома) та 2:0 (на виїзді).

Матч 2-го туру групи С Україна – Північна Македонія відбудеться у четвер, 17 червня. Стартовий свисток аргентинського рефері пролунає о 16:00.

Що прогнозують букмекери Favbet

Україна – фаворит цього протистояння. Саме на перемогу команди Шевченка можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,70. Звитяга Північної Македонії оцінена у 5,50. Нічия у цьому поєдинку теж не є виключенням – 3,85.

Швидше за все українська збірна святкуватиме звитягу із рахунком 2:0. Саме на такий рахунок стоїть коефіцієнт 6,10. На мінімальний успіх суперника (0:1) – 11.

Першими своїх уболівальників потішать господарі матчу з України – 1,50. На те, що першими у матчі в Бухаресті відзначаться гості – 3,10.

Чи буде пенальті у зустрічі? Ні – 1,40. Так – 2,80. Також букмекери схиляються до того, що команди дограють зустріч у повних складах.