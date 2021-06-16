Защитник подчеркнул, что на чемпионате Европы нет слабых коллективов. Именно поэтому наши футболисты со всей ответственностью подходят к этой встрече, ведь от нее "зависит многое".

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В составе Северной Македонии немало игроков, выступающих в европейских лигах. Недооценки быть не должно,

– сказал Сергей Кривцов.

Он также отметил, что игроки, которые вышли на поле против Нидерландов 13 июня, провели восстановительное тренировки, другие – полноценное занятие.

Защитник добавил: "Может, немного устали морально, но мы приехали на чемпионат Европы. Мы знали, что будет затяжной сбор, но это часть нашей работы".

Обратите внимание! Дуэль сборной Украины и Северной Македонии состоится 17 июня. На зеленый газон стадиона "Арена Националь" в Бухаресте команды выведет аргентинский арбитр Фернандо Рапаллини в 16:00.

Прогноз букмекеров на матч

У букмекерской компании Favbet сообщили, что фаворитом встречи выступает сборная Украины. Шансы на успех нашей команды оценили коэффициентом 1,70. На победу Северной Македонии дают 5,50, ничейный результат – 3,85.

Украинские болельщики надеются на уверенную победу со счетом 2:0, которую оценили 6,10. В то же время не стоит исключать разгрома в матче: результат 3:0 в пользу подопечных Андрея Шевченко оценивают в 10,50.

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