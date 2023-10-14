Ювілейні матчі збірників та дебютний гол Судакова: знакові події матчу з Північною Македонією

Збірна України здобула третю перемогу у кваліфікації Євро-2024. Підопічні Сергія Реброва вдруге обіграли Північну Македонію.

Матч проти Північної Македонії (2:0) став ювілейним одразу для кількох футболістів збірної України. А один з героїв поєдинку Георгій Судаков покращив одразу два особисті рекорди.

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Ювіляри матчу проти Північної Македонії

На 30-хвилині зустрічі гравець Шахтаря Георгій Судаков відзначився голом у ворота Північної Македонії. Ця знаменна подія для 21-річного хавбека відбулася в 10-му матчі у футболці національної команди.

Захисник Борнмута Ілля Забарний теж зіграв свій ювілейний матч. На рахунку молодого захисника вже 30 поєдинків за головну команду країни. До речі, Ілля має 1 гол на рахунку, який забив у першій зустрічі проти Північної Македонії (3:2).

27-річний захисник Шахтаря Микола Матвієнко провів 60-й матч за збірну України. Наразі уродженець Криму ще не забивав голи за "синьо-жовтих".

Також варто відзначити Віталія Миколенка. Захисник Евертона відіграв 35-й матч за збірну.

Бомбардири та гвардійці збірної України

Найкращим бомбардиром в історії збірної України залишається Андрій Шевченко. На рахунку легенди 48 забитих м'ячів. Йому на п'яти наступає Андрій Ярмоленко, у якого 46 результативних ударів. А замикає трійку Євген Коноплянка – 21 гол.

Найбільшу кількість матчів за збірну України зіграли Андрій Ярмоленко – 116 матчів, Андрій Шевченко – 111 та Андрій Пятов – 102. Як відомо, усі досягнення зрадника України Анатолія Тимощука не враховуються в офіційну статистику "синьо-жовтих".