Команда Сергія Реброва здобула свою третю перемогу у відборі Євро-2024. Збірна України у Празі здолала Північну Македонію з рахунком 2:0.

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Хто став Левом матчу Україна – Північна Македонія

У "синьо-жовтих" голами відзначилися Георгій Судаков та Олександр Караваєв. Проте не ці футболісти стали найкращими гравцями поєдинку.

Більшість вболівальників збірної України віддали свої голоси голкіперу Анатолію Трубіну. Воротар Бенфіки неодноразово рятував свою команду. Завдяки надійній грі Трубіна вдалося зберегти переможний рахунок. Крім того, Анатолій записав на свій рахунок другий кліншит в матчах за збірну.

Тож Анатолій Трубін отримав 36% голосів вболівальників. Автор першого голу Георгій Судаков на другому місці – 28%, а замикає чільну трійку Михайло Мудрик – 21%.

Анатолій Трубін – Лев матчу / УАФ

Нагадаємо, що після 6 зіграних матчів збірна України набрала 10 залікових пунктів. Наразі команда Реброва займає прохідне друге місце в групі С. Проте збірна Італії, яка відстає на три бали, зіграла два матчі менше.