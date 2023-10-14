Матч проти Північної Македонії (2:0) став ювілейним одразу для кількох футболістів збірної України. А один з героїв поєдинку Георгій Судаков покращив одразу два особисті рекорди.
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Ювіляри матчу проти Північної Македонії
На 30-хвилині зустрічі гравець Шахтаря Георгій Судаков відзначився голом у ворота Північної Македонії. Ця знаменна подія для 21-річного хавбека відбулася в 10-му матчі у футболці національної команди.
Захисник Борнмута Ілля Забарний теж зіграв свій ювілейний матч. На рахунку молодого захисника вже 30 поєдинків за головну команду країни. До речі, Ілля має 1 гол на рахунку, який забив у першій зустрічі проти Північної Македонії (3:2).
27-річний захисник Шахтаря Микола Матвієнко провів 60-й матч за збірну України. Наразі уродженець Криму ще не забивав голи за "синьо-жовтих".
Також варто відзначити Віталія Миколенка. Захисник Евертона відіграв 35-й матч за збірну.