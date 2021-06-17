Північна Македонія – Україна: де дивитись онлайн матч Євро-2020

Українська збірна 17 червня проведе свій другий матч у групі С на чемпіонаті Європи-2020. Команда Андрія Шевченка у 2 турі групового раунду зустрінеться зі збірною Північної Македонії. І цей поєдинок можна буде переглянути в Україні.

Де дивитись онлайн матч Євро-2020

Поєдинок Північної Македонії та України 17 червня відкриє ігровий день на чемпіонаті Європи-2020. Матч нашої збірної стартує о 16:00.

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В Україні його можна буде переглянути як по телевізору, так і онлайн.

Транслятори зустрічі Північна Македонія – Україна

ТРК Україна

Футбол 1

Футбол 2

Початок трансляції протистояння о 15:50.

Дивитися онлайн матч Північна Македонія – Україна можна буде на усіх платформах, які транслюють ці канали. Серед них – Oll.tv та Megogo. В Україні дивитися канали "Футбол 1/2/3" можна на супутнику і в пакетах кабельних або IPTV операторів.