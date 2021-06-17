Північна Македонія – Україна: де дивитись онлайн матч Євро-2020

Українська збірна 17 червня проведе свій другий матч у групі С на чемпіонаті Європи-2020. Команда Андрія Шевченка у 2 турі групового раунду зустрінеться зі збірною Північної Македонії. І цей поєдинок можна буде переглянути в Україні.
Де дивитись онлайн матч Євро-2020
Поєдинок Північної Македонії та України 17 червня відкриє ігровий день на чемпіонаті Європи-2020. Матч нашої збірної стартує о 16:00.
До теми Україна спробує здобути першу перемогу на Євро-2020: прогноз на матч з Північною Македонією
В Україні його можна буде переглянути як по телевізору, так і онлайн.
Транслятори зустрічі Північна Македонія – Україна
- ТРК Україна
- Футбол 1
- Футбол 2
Початок трансляції протистояння о 15:50.
Дивитися онлайн матч Північна Македонія – Україна можна буде на усіх платформах, які транслюють ці канали. Серед них – Oll.tv та Megogo. В Україні дивитися канали "Футбол 1/2/3" можна на супутнику і в пакетах кабельних або IPTV операторів.
- У першому матчі команда Андрія Шевченка прикро поступилась в Амстердамі Нідерландам 3:2. Наші футболісти зробили класний камбек, відігравшись із 2:0. Але наприкінці зустрічі не втримали мирову.
- Північна Македонія у зустрічі проти Австрії довела, що не варто списувати із самого початку Євро-2020. Футболіст зрівняли рахунок 1:1, але австрійські гравці на класі таки здобули перемогу з рахунком 3:1.