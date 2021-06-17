Где смотреть онлайн матч Евро-2020

Поединок Северной Македонии и Украины 17 июня откроет игровой день на чемпионате Европы-2020. Матч нашей сборной стартует в 16:00.

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В Украине его можно будет посмотреть как по телевизору, так и онлайн.

Трансляторы встречи Северная Македония – Украина

ТРК Украина

Футбол 1

Футбол 2

Начало трансляции противостояния в 15:50.

Смотреть онлайн матч Северная Македония – Украина можно будет на всех платформах, которые транслируют эти каналы. Среди них – Oll.tv и Megogo. В Украине смотреть каналы "Футбол 1/2/3" можно на спутнике и в пакетах кабельных или IPTV операторов.