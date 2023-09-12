Дует з Руха створив різницю: Україна стартувала з перемоги у відборі на молодіжне Євро – відео

Унаї Мельгоса почав з перемоги у офіційних іграх на чолі молодіжної збірної України. Переможний гол забив правий захисник Руха Віталій Роман.

Україна U-21 – Північна Ірландія U-21 1:0

Гол: Роман, 70.

Молодіжна збірна України почала свій шлях на Євро-2025. Після півфіналу останнього чемпіонату "синьо-жовті" попрощались з багатьма лідерами, а також тренером, пише 24 канал.

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Оновлена молодіжка

Замість Руслана Ротаня у новий цикл нашу команду U-21 повів іспанський коуч Унаї Мельгоса. "Синьо-жовтим" випала група із Англією, Сербією, Люксембургом та Північною Ірландією.

Саме проти останніх і стартувала наша команда, провівши номінально домашню гру у словацькому Попраді. Північноірландці вже встигли розчарувати, програвши люксембуржцям.

Вистачило одного голу

Тому Україна і була фаворитом у звітному матчі. Підопічні Мельгоси контролювали гру, але забити вийшло лише в середині другого тайму. Важливу роль в успішній атаці зіграв дует Роман – Квасниця з Руха.

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Правий захисник обігрався з Іллею на фланзі, Квасниця прострілив у центр на Краснопіра. Той скинув на набігаючого Романа, який влучно пробив у ближній кут воріт Північної Ірландії.

Цього точного удару вистачило для того, щоб почати відбір з перемоги. Вже за місяць на "синьо-жовтих" чекатимуть дуелі проти Люксембурга (12 жовтня) та Англії (16 жовтня).

Відео голу Віталія Романа: