Украина U-21 – Северная Ирландия U-21 1:0

Гол: Роман, 70.

Молодежная сборная Украины начала свой путь к Евро-2025. После полуфинала последнего чемпионата "сине-желтые" простились со многими лидерами, а также тренером, пишет 24 канал.

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Обновленная молодежка

Вместо Руслана Ротаня в новый цикл нашу команду U-21 повел испанский коуч Унаи Мельгоса. "Сине-желтым" выпала группа с Англией, Сербией, Люксембургом и Северной Ирландией.

Именно против последних и стартовала наша команда, номинально проведя домашнюю игру в словацком Попраде. Североирландцы уже успели разочаровать, проиграв люксембуржцам.

Хватило одного гола

Потому Украина и была фаворитом в отчетном матче. Подопечные Мельгосы контролировали игру, но забить получилось только в середине второго тайма. Важную роль в успешной атаке сыграл дуэт Роман – Квасниця из Руха.

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Правый защитник обыгрался с Ильей на фланге, Квасница прострелил в центр на Краснопира. Тот сбросил на набегающего Романа, точно пробившего в ближний угол ворот Северной Ирландии.

Этого точного удара хватило, чтобы начать отбор с победы. Уже через месяц "сине-желтых" будут ждать дуэли против Люксембурга (12 октября) и Англии (16 октября).

Видео гола Виталия Романа: