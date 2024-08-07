Українка Оксана Лівач завершила виступи на Олімпійських іграх-2024. Борчиня з Івано-Франківщини змагалась у жіночому турнірі з вільної боротьби у категорії до 50 кілограмів, пише 24 Канал.

До теми Олімпійські ігри-2024: загальний медальний залік

Несподіваний шанс

Лівач розгромно перемогла в 1/8 фіналу Актенге Кеунімаєва з Узбекистану (10:0), але вже у чвертьфіналі поступилась Вінеш Пхогат. Представниця Індії взяла гору з рахунком 7:5.

Пізніше Вінеш потрапила до фіналу, тому Лівач мала би брати участь у втішних сутичках. Проте доля подарувала Оксані шанс на бронзу, оскільки Пхогат провалила зважування.

Без шансів на медаль

Це вивело Юснейліс Гусман у фінал, а Оксану – у поєдинок за бронзу, де її суперницею стала японка Юї Сусакі. Експерти вважали Лівач андердогом протистояння.

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На жаль, японка з перших же секунд почала доводити свою перевагу. Сусакі кілька разів змогла зробити захват ноги Оксани та пішла на перерву за розгромної переваги 8:0.

А вже на початку другого періоду Лівач знову пропустила захват та у підсумку без шансів програла битву за бронзу. Тепер же Україна у вільній боротьбі сподіватиметься на Аліну Грушину, яка у четвер, 8 серпня, стартує у ваговій категорії до 57 кілограмів.